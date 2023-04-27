樂天桃猿啦啦隊女孩林襄昨(26日)在IG自爆動了「手術」，更坦言「有點後悔」，但跟外型無關，是新一代的近視雷射手術，且已經過去3個多月，她自嘲：「我其實有後悔一點⋯⋯就是後悔⋯怎麼沒有早點做啦！沒有近視！清爽又舒適！」，更讚自己的眼神現在銳利又清晰，而網友回應：「如果早點做飛秒，或許就不會遇到孫生了」，讓林襄的前男友意外中槍。

林襄過去和YouTuber「反骨男孩」成員孫生有過一段情，至今仍被網友拿來調侃，林襄先前曬辣照，有網友回：「孫生好幸福」，林襄則火大回應：「無聊」。而孫生曾被琳妲爆料「沒辦法跟自己的女朋友愛愛」，認為親密行為感覺像是對女友的懲罰，林襄後來受訪也分享兩人交往1年多，實際「恩愛」次數大概只有2次。

分手後，林襄對孫生從不口出惡言，被問到為何恩愛次數這麼少？林襄替前男友緩頰，說：「有一種人，他面對女朋友是會害羞的」，但對孫生的新緋聞沒關注，也沒想要復合，直言：「畢竟我當初也是費盡一番千辛萬苦逃離，不可能再回去了」。

林襄昨曬自己穿細肩帶禮服的美照，分享做完近視雷射3個月後的感想，表示有點後悔為何沒有提早選擇動手術，「眼睛是靈魂之窗呀，我很喜歡現在的眼神感，你們喜歡嗎，真心推薦有近視困擾的襄民們，都可以去諮詢看看」，粉絲回應：「眼睛好美，睫毛也好好看欸」、「眼睛看的東西變得更清楚了」、「跟我當初的後悔一樣，沒早點做」、「小襄的眼神在放電」。