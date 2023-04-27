今年3月，人民幣在中國跨境交易中的使用首次超過美元，這是中國減少對美元依賴過程中跨過的另一個里程碑。彭博根據中國國家外匯管理局數據進行研究，並透過包含中國本土與香港資本市場的證券交易等所有交易指出，人民幣在中國跨境收支中的占比，從2010年的接近0逐漸升至3月底創紀錄的48％。美元在同一時期占比則從83％下降至47％。

但這並不能代表世界其他地區在跨境交易中使用人民幣的情況，環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）數據顯示，今年3月人民幣在全球支付總額的占比幾乎沒有發生變化，仍然保持在2.3％。

據環球網引述彭博行業研究首席亞洲外匯和利率策略師趙志軒在一份簡報中指出，人民幣使用的增加是中國開放其資本帳戶的自然結果，流入中國與流出香港的債券正在增加。

星展銀行（香港）經濟師梁兆基則說，隨著其他國家尋求一種替代性支付貨幣以分散風險，再加上美聯準會信譽也不如以前那麼好，人民幣的國際化進程正在加速，但距離挑戰美元的主導地位還有很長的路要走。