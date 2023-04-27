買房格局很重要，一名女網友表示，想買的房子被父母吐槽，原因在於格局一進門就是廚房，父母認為開門見灶影響風水，勸她別買，她直呼「開門見灶有這麼嚴重嗎？」貼文曝光網友也點出致命缺點，「廚房在房子出入口，影響逃生安全，不利逃生」，還有人提醒這種格局未來要脫手很困難。

原PO近日於PTT女人板指出，最近看上一間房子，但一進門就是廚房，父母強烈反對這種格局的房子，認為風水不佳，急勸她別買。但她認為該建物室內20坪，開放式廚房會讓空間看起來更大，如果為了不要開門見灶，多做一個拉門很多餘。

原PO表示，若是擔心油煙問題，更換排油煙效果好的油煙機就可解決，加上她不是天天下廚，頂多煮泡麵、水餃而已，直呼「開門見灶有這麼嚴重嗎？」

貼文曝光，網友也狂勸她別買，「不好啦！最容易發生火災的地方在門口」、「因為妳方便跑的逃生出口，剛好是特別容易燒起來的地方」、「廚房離玄關這麼近真的不好」、「這個格局久了，不只安全，妳整間都會卡油油的，妳一定會崩潰」、「開放式廚房煎個荷包蛋整間都有油煙味，強的抽風機只是『加強』沒辦法完全避免」、「這格局可能不好脫手喔」。