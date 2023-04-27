藝人納豆先前突發腦出血中風，過程中憑藉女友依依在旁細心照料才逐漸復原，日前兩人依同在戀愛實境節目上鬆口談及婚事，當時納豆就坦言自己有想娶依依，但他卻感嘆「我有那個資格講我想娶嗎？」一番話聽在依依耳裡忍不住心疼淚崩，依依也表示，想永遠陪在對方身邊，但「不一定要結婚就是永遠在一起」。

納豆與女友依依日前一起出演戀愛實境秀《我們戀愛吧》，節目中兩人罕見聊到對婚姻的看法，納豆坦言，雖然交往這五年來從未出現倦怠期，但由於身體因素，只要聽到身旁的人催婚就會有些退縮「我的身體不知道什麼時候會變怎麼樣，我這個時候跳出來說我要娶你，我覺得我好像不負責任的一個人」接著，他哽咽表示，自己也不敢向依依父母提出要結婚的要求「我真的想娶，可是我…我有那個資格講我想娶嗎？」因此他希望外界可以多給他一些時間。

對此，一旁的依依聽了也心疼落淚提到，因為兩人一路走來的經歷或許已經比一般夫妻還要多「真的是有時候真的很辛苦，可是我很珍惜我們在一起的每一刻」但她認為，與納豆在一起的時候幸福成分多於辛苦「我不想讓你覺得說，你其實是我的負擔，因為我一點都不會覺得很有負擔這件事情，你的進步會比我的進步還要開心」也直言最大心願就是與對方永遠在一起，但「不一定要結婚就是永遠在一起」。

事實上，納豆生病復原後，曾有試探性的問過女方結婚意願，但依依只是笑一笑並未正面回應，對此，依依在某次出席活動受訪時透露「希望他先把身體顧好，做自己喜歡的工作」並進一步表示，兩人現在也是住在一起、一起生活，有沒有這個儀式，她認為「不重要」。