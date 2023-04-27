搶攻畢業季餐飲商機，台北寒舍艾美酒店宴會廳於5月1日至7月31日推出「前兔似錦」謝師宴專案，中西合併精緻菜餚以自助餐型式供應，平日每位1,099元+10％起，席間暢飲果汁及汽水，還提供拍照小道具增添歡樂氛圍，訂席滿50位起，即可享1位免費優惠，每增加10位，再多享1位免費。另外，假日方案再贈送哈根達斯冰淇淋與爆米花或玉米片的點心罐。

「前兔似錦」謝師宴中西式自助餐佳餚包含開胃菜、濃湯、熱菜與甜點，有鮮嫩多汁的新加坡「雙味海南雞盤」，泰式風味十足的「蝦醬四季豆」與「酸辣花枝沙拉」，義式經典必備料理「波隆那肉醬千層麵」，英式派對小食「炸魚薯條配蜂蜜芥末醬」，日式輕盈美味的「和風壽司盤」與「煙燻鮭魚盤」，中式人氣美饌「川味口水雞」、「陳醋腩排」與「中式蒸點」，另外還有宜蘭特產的小吃「蘭陽赤肉西滷菜」，台灣特色炒飯「燻雞芝麻鮭魚卵炒飯」，豐盛美味滿足師生們的味蕾。

台北寒舍艾美酒店宴會廳擁有溫馨舒適的氛圍，愜意的自然採光與藍天白雲相互輝映，讓人盡享時尚宜人的都會景緻。5月1日起，宴會廳推出謝師宴專案，中西式自助餐佳餚周一至周四每位1,099元+10％、假日每位1,399元+10％，最低保證人數為40位。