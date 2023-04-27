副總統賴清德日前砲轟，國民黨的國家認同如「精神分裂」，引發爭議，對此，賴清德昨日晚間在臉書發布聲明，坦言「用詞不慎」並致歉；對此，國民黨立委賴士葆表示，他早就該道歉，道歉只是剛剛好，選大位講話要小心，不要膝蓋式反應；國民黨立院總召曾銘宗也反嗆，自己不檢討還攻擊國民黨，他才是精神分裂。

賴清德23日在北醫大以「我的斜槓人生」演講，致詞時引述1994年為陳定南參選省長助選時，以疾病比喻國民黨執政的種種問題，其中就說到，「就國民黨的國家認同，我說這個像精神病、精神分裂一樣」，也引發爭議；昨晚賴清德道歉指出，因用詞不慎，對精神疾病病友、家屬，以及長期致力於病友權益的團體們，造成傷害，他誠摯地向病患及家屬們致上歉意。

賴士葆批評，不要罵國民黨罵到全部人，講話要慎重，不要只是膝蓋式的反應，罵國民黨把別人扯進去，引起反感；曾銘宗也表示，早就該道歉，前後講法差距這麼大，自己不檢討還攻擊國民黨，他才是精神分裂。