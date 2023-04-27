范瑞君、顏正國及黃尚禾3人多次演出反派角色，讓觀眾印象深刻，其中顏正國因為30年前演出黑幫電影神片《少年吔，安啦！》，被稱是反派角色大前輩。他們日前受邀鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》，暢聊如何詮釋讓人恨的牙癢癢的角色。

范瑞君因客串《俗女養成記》中氣焰囂張的大姑姑，讓很多觀眾想要「捏死她」，她很滿意地說：「（觀眾）也許想要小奸小壞，但生活中你不敢，我們幫你達成了，我覺得我們就是功德一件。」講完現場哄堂大笑，黃尚禾還附和：「這就是演員的特權。」

被外界稱是本色演出《少年吔，安啦！》的顏正國坦言，當年拍戲時，真實人生確實已經有點走偏了，「侯導（侯孝賢）、徐導（徐小明）跟張華坤製片，他們一直想要把我拉回來，希望我不要走偏了」。此外，顏正國回憶當時拍戲時，百分之85是在「偷拍」的狀態，「導演就說我們來試一個，大家就想說反正試戲嘛，放開來演，再加上拍攝幾乎都是用長鏡頭，我們真的不知道鏡頭躲在哪裡」。

黃尚禾演出顏正國執導的《角頭2：王者再起》時，跟著顏正國走訪堂口、實際感受角色，「很多兄弟他們不是生活，他們是求生存，所以外界認為說什麼你有很多選擇啦，為什麼要選這個，實際了解後才發現，可能他們真的沒什麼選擇」。

顏正國也說：「角色的好與壞，真的是視角問題。但演員能讓觀眾覺得『我很壞』，那真的就是演員太厲害了！」