上游業者方面，晶電提出加快Micro LED導入量產進程的解決方案，包括高均勻性COW（Chip on Wafer）產品，以及協助LED封裝廠及TFT LCD面板廠進行巨量轉移的前端製程。鴻海(2317)與晶成半導體共同開發畫素密度超過6,500ppi、尺寸僅0.12吋的高亮度藍光Micro LED顯示器，主要應用於AR眼鏡，該技術亦可延伸至車載抬頭顯示器。

透明型Micro LED顯示器為本次展覽中車載領域重點產品。錼創展示9.38吋透明Micro LED顯示器，多數車廠正評估樣片中，且該產品已邁入可量產階段。友達展示的透明型Micro LED顯示器，分別製作成具有3D呈像效果的數位儀表板，以及與車體內裝結合的Micro LED顯示器，後者藉由加裝一層光學膜，使得顯示器具隱藏效果。

友達與群創亦推出智慧座艙解決方案。友達展示2.0版智慧座艙系統，兼顧駕駛、副駕、後座乘客應用，其中，前方擋風玻璃共搭載4個抬頭顯示器，後座娛樂系統則分別搭載透明型Micro LED顯示器，以及具有電競功能的LCD顯示器。群創車載顯示器強調LID (Large Size Integrated Display)特色，該公司以Tier 1角色，已直接供應車廠高階上市車款。

在終端移動載具應用方面，工研院展示與友達合作的智慧移動窗屏導覽系統，讓透明型Micro LED顯示器不僅具互動加值功能，且藉由晃動補償技術，提升乘客閱聽資訊的舒適感。該系統主要應用在汽車、船舶、捷運、飛機等，已具導入實績。