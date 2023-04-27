●美國3月耐久財訂單月增3.2%，優於市場預估的月增0.7%。排除運輸項目的耐久財訂單月增0.3%，優於市場預期的月減0.2%。排除國防項目的耐久財訂單月增3.5%。排除飛機的非國防資本財訂單月減0.4%，超出市場預估的月減0.1%。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數上升3.7%，扭轉前一周的跌8.8%。30年期固定抵押貸款利率為6.55%，高於前一周的6.43%。

●荷蘭半導體製造設備巨頭艾司摩爾（ASML）執行長Peter Wennink表示，國家安全計畫和包括美中兩國在內等地緣政治緊張局勢，將給半導體產業造成連鎖影響。他並在公司年度會議上表示，當中國在採購國外產品受到限制時轉而尋求自行開發技術，包括半導體設備，這是「合乎邏輯」的事。

●隨著美國政府債務違約的風險加劇，眾議院周三以217票對215票通過由共和黨籍議長麥卡錫提出的提高債限法案。這項法案同意將聯邦政府債務從現行的31.4兆美元提高1.5兆美元，或將債務上限截止日期延至明年3月31日，但同時也要求政府支出削減4.5兆美元。民主黨籍參議院多數黨領袖舒默已經放話，參議院不會討論和表決這項議案。這意味著這場僵局尚無立即解套的跡象。

●美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）表示，華府出現「技術性」債務違約的可能性介於2%～3%，而真正無力償債的可能性更低，但他認為即使發生債務違約，華府也能很快解決問題。

●PIMCO投資總監Daniel Ivascyn表示，短期內，美國政府不大可能解決債限問題。這方面的不確定性對美國經濟不利，經濟增長勢必放緩，而銀行業也可能收緊銀根。

●最新發布的耐久財訂單數據顯示製造業資本財訂單跌幅超出預期，受此打擊，周三美元回落，尾盤美元指數跌0.35%。

●受美國債息反彈影響，周三國際金價再度失守2000美元大關。現貨金跌0.6%，報每盎司1985.80美元。紐約期金跌0.4%，報每盎司1996.20美元。

●在美國經濟衰退的擔憂籠罩下，周三紐約期油大跌2.77美元或3.59%，收在每桶74.3美元。倫敦布蘭特期油收跌3.08美元或3.81%，報每桶77.69美元。