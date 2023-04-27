「華爾街日報」報導，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將業績成長部分歸功於他們的短影音產品Reels，還說Meta相信Reels已在短影音app市場佔有有一席之地。

根據FactSet的市調分析顯示，Meta今年第一季收益為286億美元，較去年同期增加3%，高於原本預期的277億美元額度，也終於打住連3季收益較去年同期減少的頹勢；連3季收益減少還是2012年公司上市以來頭一遭。

● 中企大買廣告、重金投資AI

3%的收益增幅相較2022年第4季收益下跌4.5%呈明顯改善，也顯示Meta為改進廣告鎖定系統而砸重金投資人工智慧工具的努力奏效。

Meta還表示若不考慮3月間的3輪相關裁員改組成本，營利還能再高4個百分點。Meta的裁員計畫將於5月完成，預計減員1萬人；Meta去年11月已先裁員1萬1000人。

CNBC新聞網指出，Meta首季獲利還得歸功於中國零售業捧場，後者在今年第1季花大錢在臉書投放廣告，吸引海外消費者，也表明中國鬆綁清零防疫政策間接讓Meta受益。中國企業利用臉書和Instagram的全球影響力拓展新客戶。

儘管對人工智慧的興趣日增，祖克柏承諾繼續推廣元宇宙（metaverse）。他說：「我們已雙雙聚焦於AI及元宇宙多年，現在仍會繼續兩者並進。」

● Meta營收展望優於預期 股價盤後勁揚12%

路透社報導，Meta執行長祖克柏今天表示人工智慧（AI）讓旗下臉書（Facebook）和Instagram流量大增，也讓公司賺取更多廣告銷售收入，季度營收可望遠高於分析師預估。

Meta股價在盤後交易勁揚12%，市值增加超過500億美元。

Meta縮小今年的成本展望範圍，稱支出可能低於公司3月份的預測，第一季獲利與營收則可能超乎預期，這是近一年來首次成長。

Meta已進行多次代價不斐的改革以鞏固核心業務，其中包括一個升級AI能力的大型計畫。

祖克柏（Mark Zuckerberg）在電話會議上說：「就這點看，我們在構建人工智慧基礎建設方面不再落後，反而現在有能力在這個領域以可觀規模跑在別人前面。」

Meta表示在1至3月這一季中，AI推薦讓用戶花在Instagram上的時間增加24%。

Meta還啟動積極的撙節計畫，打算裁員2萬1000人並扁平化中層管理結構，以實現祖克柏讓2023年成為「效率年」的目標。