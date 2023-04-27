大陸透過積極財政政策要發力穩經濟，地方政府債券正加速發行。大陸財政部26日公開3月地方政府債券發行和債務餘額情況，統計第1季全大陸地方政府新增債券約1.67兆元（人民幣，下同），其中以新增專項債券為主。從31省市新增債券發行規模來看，山東、廣東、四川、河北、福建均超過千億元，江蘇、浙江逼近千億元。

隨著大陸財政部近期將剩餘的地方政府債務限額下達至各省市，這意味今年4.52兆元新增債券額度已經全部分配，4月起剩餘約2.85兆元新增債券將待發行，為重大項目建設輸送資金。

根據第一財經引述多位地方債專家表示，今年第1季經濟開局良好，離不開地方政府債券尤其是專項債助力，這從基建投資保持較快增長可以看出。但由於經濟恢復依然不夠牢固，未來仍需積極財政政策發力，導致專項債仍須加快發行使用，帶動社會投資增長，從而擴大有效投資，穩定宏觀經濟。

尤其經濟大省正在加快發債。根據大陸財政部統計31省市第1季的新增債券發行規模上，山東達到1487億元、廣東1409億元、四川1251億元、河北1015億元、福建1015億元，江蘇則為949億元、浙江944億元、河南811億元，其中主要都是新增專項債。

但受經濟下行壓力、土地市場低迷等多重因素影響，大陸第1季地方財政收入依然增長乏力。其中地方政府性國有土地使用權出讓收入在去年大幅下滑基礎上，今年首季仍持續衰退27％。

多位地方財政人士指出，今年相關部門對專項債監管更嚴。比如項目申報審核更為嚴格，一些地方申報的項目因不合格而被打回，通過率較低。