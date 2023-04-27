第6屆的2023年「台灣國際扣件展」，由經濟部國際貿易局主辦、高雄市政府協辦，並由螺絲公會執行，螺絲公會理事長蔡圖晉27日指出，高雄市扣件業者超過900家，占全國總數三成，去年產值達1300億元，占全國約八成產值，不僅產業聚落密集，上下游產業鍊更是完整，方便國內外買主短時間內買齊所需產品，這也是展覽在高雄舉辦原因。

蔡圖晉表示，扣件產業在台灣發展超過50年，不斷地追求轉型升級，無論是航太、半導體或是醫材等產業，都需要台灣扣件業者所提供的精密扣件作為基礎，也讓台灣的扣件從過往10元的均價，成長到100元以上的「高值化」產業。

高雄經發局長廖泰翔指出，高雄市長陳其邁上任推動產業轉型優先政策，高市府與經濟部密切合作輔導在地業者轉型，透過發展5G AIoT創新產業，協助扣件等傳統產業導入智慧化製程，從既有的上游金屬材料，到下游航太、船舶、醫材、電動車產業應用，因應市場變化轉型少量多樣的客製高值化產品。

經發局表示，為了擴大扣件展綜效，經發局與經濟部工業局以及金屬工業研究發展中心合作，將於5月3日上午10時至12時在高雄展覽館305會議室舉辦「金屬產業ESG低碳轉型永續論壇」，邀請在地大廠以大帶小簽署MOU宣示減碳，並由業界專家分享脫碳契機與CBAM申報等議題。