清大校長高為元致贈刻有「自強不息，厚德載物」校訓的風鈴木牌，感謝夫婦倆的大德與胸懷。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學校友陳筱宇、蔡宗國夫妻，有感家人生活已十分富足，將母親身後留下的約6000萬元遺產捐贈給母校清大，用於人才培育與藝術文化推廣，昨舉辦捐贈簽約儀式，校方也感謝夫婦倆的慷慨胸懷。

清大指出，工化系78級的陳筱宇、核工系78級的蔡宗國，2人在就讀清大期間相識、相戀，畢業後到美國成家立業，成為相互扶持40年的佳偶，在美國勤奮打拚、事業有成之餘，兩夫妻也十分熱心公益。

陳筱宇、蔡宗國夫妻都是虔誠的基督徒，2020年兩人回國照顧年邁的母親陳張淑珍，在美國勤奮打拼、事業有成之餘，也十分熱心公益，回台後致力於福音傳播，也成立「牧人投資有限公司」，獲利全數用於贊助慈善團體。

清大指出，兩人過去曾與母親討論，因一家人生活已十分富足，希望能飲水思源，將遺產捐贈給母校，用於人才培育與藝術文化推廣。這筆近6000萬元的善款，未來將用於旭日永續基金、人社院小劇場修繕，及設立「牧人清華音樂人教育專戶」，用於君山音樂廳營運與音樂活動推廣。

陳筱宇與蔡宗國熱愛音樂，過去都是清華管樂社的成員，還曾一同舉辦音樂季。他們深信，音樂、藝術對於一個人氣質的薰陶是無形的，也勉勵學弟妹，不管就讀什麼科系，都要朝「全人」發展，不必樣樣專精，但所有培養的視野日後都會成為自己與社會的養分。

清大昨舉辦「陳筱宇校友與蔡宗國校友-母親陳張淑珍女士遺產捐贈」簽約儀式，陳筱宇說，「我們的需用已經滿足，希望將對我們來說邊際效用是0的財富，在他人身上能發揮100％的用處，轉化成有意義的事。」

清大校長高為元也代表致贈刻有「自強不息，厚德載物」校訓的風鈴木牌，感謝夫婦倆的大德與胸懷，他說希望這筆偉大善款，能幫助家庭弱勢的同學，透過高等教育找到一條路，也讓音樂與人文氣息在清華園裡散播。