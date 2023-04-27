立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢邀集內政部營建署下水道工程處中區分處、台中市水利局等單位辦理中山北路雨水下水道新設工程會勘。（楊瓊瓔提供／馮惠宜台中傳真）

台中大雅中山北路周邊社區屢次因瞬間暴雨造成淹水，立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢今（27）日邀集內政部營建署下水道工程處中區分處長沈益生、台中市水利局總工程司連昭榮等辦理會勘，沈益生表示，營建署已核定經費補助，並著手規畫啟動雨水下水道新設工程預計明年汛期前可完成部分路段通水，明年底前全部完工。

楊瓊瓔說，台中市大雅區中山北路一帶因都市化開發，使既有道路側溝排水系統容量不良等原因造成積水情形，地方不斷陳情；大雅區文雅里里長劉亦銘指出，每逢雨季，民眾即向里辦公處反映盡快興建中山北路雨水下水道系統，以改善中山北路一帶社區淹水問題。

吳呈賢表示，里民都很期待這座下水道，由於文雅里中山北路缺乏雨水下水道系統，造成此區域一帶在颱風豪雨期間無法有效排水，經常宣洩不及，影響居民生活，非常需要這座雨水下水道箱涵以改善淹水情形。

中市府水利局雨水工程科科長陳世玉指出，水利局109年即進行大雅區雨水下水道系統規劃檢討，重新規劃增設中山北路B4幹線雨水下水道，可將雨水快速導入下水道系統後進入大雅排水，以改善當地排水問題，感謝立委協助向中央爭取經費補助，得以啟動雨水下水道新設工程。

水利局總工程司連昭榮表示，此B4幹線雨水下水道系統將在中山北路埋設長約411公尺1.2公尺×1.2公尺及132公尺1.5公尺×1.5公尺的雨水下水道箱涵，使周邊地表逕流雨水可以經由雨水下水道工程系統排入大雅排水，以解決當地淹水問題。

內政部營建署下水道工程處中區分處長沈益生補充，營建署3月核定2530萬元工程預算，包括中央補助1771萬元，以及地方自籌759萬元，目前辦理工程規畫設計中，預計明年汛期前可完成部分路段通水，明年底前全部完工。

楊瓊瓔也要求水利局加速辦理後續工程設計及施作，盼趕在明年汛期前完成通水，保護鄰近居民及行人車輛之安全。