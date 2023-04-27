4月24日至26日，大陸國務院總理李強在廣西、雲南調研。他強調，要深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，緊緊圍繞高品質發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，著力增強沿邊地區內生發展動力，把脫貧攻堅的成果鞏固住拓展好，在推動高品質發展中更好實現興邊富民。

在廣西崇左，李強到扶綏縣渠黎鎮大陵村，瞭解農民增收情況並看望脫貧戶。他強調，要依託當地資源稟賦，強化科技支撐，積極發展相關產業，使更多農民能就地就近實現就業創業。李強考察憑祥沿邊產業園、邊境貿易貨物監管中心、邊境出口加工產業園，瞭解跨境產業和貿易發展情況。他說，要優化產業園區軟硬體配套，提高通關智慧化水準，帶動製造加工、商貿物流等產業加快發展。

在雲南西雙版納，李強來到猛臘縣猛臘鎮補蚌村，察看農產品展示，與脫貧戶、村幹部和村民代表深入交流。他強調，要因地制宜發展特色品牌農業和鄉村旅遊，更好帶動鄉村振興和農民增收。李強考察了中寮磨憨—磨丁經濟合作區，瞭解規劃建設和產業發展情況，勉勵他們發揮綜合優勢，提高空間利用效率，促進產業集聚，在深化沿邊開放中實現合作共贏。

調研中，李強主持召開座談會，聽取雲南省沿邊地區產業發展和對外合作情況、雲南省主題教育開展情況匯報。他強調，要推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，深入挖掘經營增收和務工增收潛力，強化職業教育和技能培訓，幫助更多農民群眾走上致富路。沿邊地區要主動服務構建新發展格局，發揮比較優勢，加強政策協同，著力提升園區建設水準，加快引進優質專案，努力打造沿邊開放新高地。