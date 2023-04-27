花蓮83歲無照的黃姓老翁今天清晨5時許駕車行經台9線光復鄉一處Y字型路口，並在左轉時與對向疾駛的直行車發生碰撞，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮83歲無照的黃姓老翁今天清晨5時許駕車行經台9線光復鄉，在一處Y字型路口左轉時，與對向疾駛的直行車發生碰撞，因撞擊力道大兩車車頭毀損，老翁更當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍回天乏術。

黃翁今天清晨5點29分許，駕車行經台9線光復鄉中興路準備左轉進入林森路時，遭對向沿台9線南往北行駛的休旅車撞上，警消獲報趕抵現場發現，兩車車頭明顯毀損，老翁車頭更被撞到「稀巴爛」，簡直面目全非，而休旅車的47歲邱姓駕駛僅手腳擦挫傷，自行走下車待援，老翁則因失去生命跡象卡在車裡。

救護人員趕緊利用頸圈與長背板固定老翁，將人從駕駛座上搬運至救護車上後，送往台北榮民總醫院鳳林分院急救，不過仍在上午6時許宣告不治。

經查，黃翁沒有駕照，酒測值待醫院抽血檢驗；邱男酒測值為0。據警方初步了解，清晨5時許，事發路口的交通號誌部分，左轉為閃紅燈，直行則是閃黃燈，研判疑似老翁左轉未禮讓直行車輛，邱男則疑車速過快且未注意車前動態，不過詳細事故原因，仍待進一步調查及確認。