工商協進會上月舉行「工商早餐會」，會中提出建議，期望由金管會會同財政部，檢視調降或取消金融營業稅稅率。金融營業稅是在2014年由2％調高為5％，當時金管會曾對外表態，表示為兼顧國際競爭力，5％稅率適用期間不宜過長，應以8年為限，期限為2022年。

黃天牧27日接受立院財委會答詢時表示，現在金融營業稅率是若干年前，考量到當時的政經情況才調高，現在的稅率確實比其他國家高，會把立場跟財政部交換意見，與財政部密切討論。

黃天牧指出，金融營業稅率調整，應該2024年底之前要定案，金管會的立場，是希望國內的金融營業稅相較國際來講要有競爭力，2014年時金管會的立場也是希望調高僅是在一定期間內，將了解財政部與政院看法，進行跨部會協調。

工商協進會說明，2001年時財政部將金融業營業稅降為0％，是因金融業沒有進項稅額可供扣抵，稅負相對較一般產業為重，因此比照大多數實施加值稅國家對金融業免徵營業稅，但2005年時，為充實金融重建基金，又將稅率調升為2％，2014年時又以促進社會發展加徵回饋稅為由，再度調升稅率至5％。