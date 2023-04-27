新浪財經27日報導，A股第一季財報高增長股持續受追捧，長江傳媒、潞安環能一字漲停，辰欣藥業、華民股份、博士眼鏡、湯臣倍健等均大幅開高。

A股保險股開高走高，中國平安漲幅擴大至5％，新華保險、中國太保、中國人壽集體跟進。A股醫藥商業股拉升走高，健之佳漲停，重藥控股逼近漲停，鷺燕醫藥、國藥一致、上海醫藥等漲幅靠前。

另外，A股光阻劑股活躍，賽微電子漲超11％，上海新陽漲超8％，雅克科技、容大感光、華特氣體、南大光電、芯源微、張江高科等跟漲。

A股汽車零部件股拉升，保隆科技逼近漲停，此前三角輪胎漲停，常青股份、均勝電子、華培動力、瑞瑪精密等跟漲。A股汽車整車股拉升，金龍汽車漲超7％，比亞迪、漢馬科技、安凱客車、中集車輛等跟漲。

A股鋰電池股繼續反彈，尚太科技漲停，杭可科技大漲17％，恩捷股份、天賜材料、中礦資源、海目星等跟漲。

另一方面，香港恒生指數27日開盤跌0.11％，恒生科技指數跌0.57％。珍酒李渡上市首日下跌17％，此前其進行香港今年以來規模最大的IPO。稍後恒生科技指數盤初跌幅迅速擴大至1％。