世豐戮力深化美洲、歐洲地區業務接單表現，2023年第一季美洲、歐洲地區銷售比重分別為61.12％、12.27％，隨著客戶訂單需求穩健同步創造集團庫存良好去化，2023年第一季存貨金額達5.99億元，分別季減19.89％、年減15.89％，整體庫存水位保持健康水準。

世豐2023年第一季整體毛利率、營業利益率分別為22.00％、15.24％，受惠主要客戶加大應用於建築結構用之長尺寸螺絲產品需求，挹注第一季長尺寸螺絲產品營收比重較去年同期的15.68％攀升至32.58％，進一步創造產品銷售組合優化效益挹注。

展望2023年第二季，雖觀察目前歐、美洲客戶下單趨向審慎保守，惟世豐目前並無高庫存壓力，且第二季加大推廣利基型複合板螺絲、水泥板螺絲新品，以期增添業務接單動能，同時，世豐趁勢進行客戶及產品銷售組合調整措施，有望創造未來營運正面效益。