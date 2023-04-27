行政院代理發言人羅秉成。（黃婉婷攝）

全民普發6000元政策自4月起陸續入帳，行政院長陳建仁27日指出，領取人數即將於今日突破2000萬人，意即近9成國人都透過多元管道領取成功，他特別感謝相關部會和金融機構的辛勞，順利傳達政府美意，讓民眾能感受到溫暖，希望還沒去領的國人趕快去領，也呼籲大家多多走出家門旅遊、聚餐，共同振興內需產業。

行政院代理發言人羅秉成今日主持院會後記者會轉述，陳建仁指出，全民共享普發現金執行從3月22日開放上網預登記，4月1日起直接入帳，到4月10日起開放2萬多台ATM提領，以及4月17日起開放郵局臨櫃領現，每個開放、領取階段都集結各方合作努力，井然有序的進行。

陳建仁說，領取人數即將於今天突破2000萬人，意即近9成國人同胞都透過多元管道領到現金6000元，他要特別感謝相關部會和金融機構辛勞，以及國人配合，順利傳達政府美意，讓民眾能感受到溫暖，希望還沒去領的國人趕快去領。

陳建仁指出，由於疫情緩解，5月1日起指揮中心即將解編。「我們就要走出疫情陰霾，邁向嶄新生活」，希望領到6000元的國人同胞，都能走出家門旅遊、聚餐多多消費，共同振興內需產業。

此外，陳建仁提到，交通部利用疫後特別預算投入53億吸引國際觀光客的5000元消費金，也將在5月1日上路，請各部會所規畫要透過疫後特別預算，推動強化經濟社會韌性的各項措施，也都請積極加速推動。