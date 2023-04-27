新北市長侯友宜被視為2024總統大選的熱門人選，前立委郭正亮認為，治安越差，侯友宜越有利。此外，郭正亮點出侯友宜優勢，包括有一些警察所散出去的組織，例如勢力非常龐大的警友會，以及其台灣味能比其他國民黨候選人拿到更多本土選票。
針對侯友宜訪問新加坡期間，新北發生槍擊案一事，郭正亮昨(26)日在網路節目《下班瀚你聊》中直言，治安越差反而對侯友宜越有利，且從民進黨2024總統參選人賴清德也把槍、毒議題納入總統競選議題就能看出，台灣治安真的在惡化。
郭正亮也提到侯友宜的優勢包括有一些警察所散出去的組織，例如勢力非常龐大的警友會，且侯友宜有台灣味，比其他國民黨候選人更能拿到更多本土選票。
此外，針對新北市議會提前，郭正亮認為，此舉就是希望侯友宜能提早出線、到處走走，因侯友宜只選過新北，較少到中南部，反觀賴清德在當台南市長時，就已經在全國各處走透透了。
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