烏克蘭熬過艱苦的寒冬，發動春季反攻的時刻就要到來。北約歐洲盟軍最高統帥、美軍駐歐洲司令部司令卡沃里（Christopher Cavoli）昨（26）日出席美國眾議院軍事委員會時指出，烏軍正處於反攻的有利位置，最快下個月就有可能發動奇襲；相較之下，俄軍損失慘重，但仍保有不少優勢，雙方勝負仍很難說。

綜合CNN、《紐約時報》報導，卡沃里表示，西方國家幾乎已將所有反攻需要的裝備送至烏克蘭，「超過98%的戰車都部署在那裡了」。相較於2個月前，烏軍面臨彈藥數量不足的問題，卡沃里認為情況已有所改善，「烏軍正處於反攻的有利位置」，「接下來我們會持續運送資源，支持他們作戰。」

此外卡沃里也指出，俄羅斯自發動戰爭以來，損失了許多兵員和軍備，但比起戰爭初期，俄軍地面部隊的規模更加擴大，同時空軍的損失十分有限，大約只失去80架軍機，「他們另外還有1,000架戰鬥機和戰鬥轟炸機」。

《紐約時報》引述美國官員指出，烏軍可能從烏克蘭南部、靠近克里米亞半島的亞速海沿岸發起反攻，目標是突破俄軍防線，對俄羅斯陸軍發動毀滅性打擊。不過美國官員也認為，反攻不太可能大幅改變戰爭態勢。