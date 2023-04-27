知名藝術家、雕刻大師朱銘本月22日在家中輕生辭世，享壽85歲。「紅姑」鍾楚紅和朱銘生前是摯友，曾5度邀朱銘拍MV遭婉拒，近年因疫情影響，鍾楚紅和朱銘最後一次相聚是在2018年，如今發覺當時相見是最後一面，鍾楚紅痛心發文說：「那時你還好好的，去年你說待開放旅遊……心碎了」。

朱銘以雕刻作品《太極》享譽國際，和熱愛藝術的鍾楚紅成為忘年之交，兩人當年因鍾楚紅送上一條圍巾牽起交情，朱銘過去提到鍾楚紅也讚譽有加，直說：「我很欣賞她嫁的不是有錢人。」而鍾楚紅日前來台展開私人行程，回港後聽聞朱銘過世，悲痛發文：「好掛念好想念我的老朋友朱銘先生」。

鍾楚紅分享與朱銘合影。（圖／翻攝自鍾楚紅Cherie微博）

鍾楚紅說，最後一次見到朱銘是5年前在香港，當時朱銘看來沒有異狀，去年朱銘也說等疫情解封可以再度旅遊，約好要再度相聚，如今注定失約，讓鍾楚紅只能隔海悼念：「願你安息」，粉絲也紛紛說：「人生到了一定階段，要開始經歷生離死別，紅姑節哀」、「老朋友也想看見你開開心心」、「願逝者安息」、「相信平行時空，相信終有一日再見，請節哀，請保重身體」。

鍾楚紅發文。（圖／翻攝自鍾楚紅Cherie微博）

而朱銘因久病厭世，主播宋燕旻日前曾發文表示聽聞這消息非常難受，也呼籲大家重視安樂死的議題，「我覺得台灣安樂死無法合法化，非常的悲哀，目前的安寧緩和醫療條例，沒有辦法解決久病纏身的問題。而我認為活著應該要有尊嚴，並不是困在一個殘破的身體裡面，在罹患不可逆的疾病時，人應該有資格決定自己的生命權」。

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