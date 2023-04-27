北市民權大橋改建工程將管制封閉機慢車道。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市工務局新建工程處為辦理「民權大橋改建工程新建交通維持便橋與既有主橋銜接作業」，預計自4月27日至5月10日，每日10時至16時拆除民權大橋北側、內湖往松山的護欄。警方表示，施工期間將管制封閉民權大橋北側機慢車道，屆時往松山方向的機慢車改道行駛同向的快車道。

內湖分局提醒用路人行經工區時減速慢行，並配合現場員警、義交人員指揮疏導；另行人通行路口請利用行人穿越道，且駕駛車輛行經路口時，遇行人穿越道有行人通行時，應暫先停讓行人優先通行，以維護交通安全與秩序。