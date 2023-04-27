《邦尼先生 Mr. Bunny》雙手捧著綻放的小茶花，表達愛與關懷，是送給媽媽最美好的祝福，搭配「皇家胭脂」複方精華，傳達愉悅香氣及療癒心情。（蔡雯如攝）

母親節即將到來，新北市立鶯歌陶博館邀請陶藝職人卓銘順、許旭倫，跨域合作知名集合式芳療保養品牌「伊聖詩」一日茶道系列精華，推出3款「擴香小陶兔」質感禮盒。陶博館表示，民眾即日起至5月7日預購，除享9折優惠，還加贈早鳥禮物組。

陶博館館長張啟文說，陶藝創作面向多元，除了可以用各式題材傳達創作理念，陶藝家更常研發製作技術，豐富創作，本次陶博館與陶藝家、芳療品牌三方跨域合作，以陶藝結合生活開發日用產品的概念，擴展香氛產品，使其藝術化。

陶博館指出，「擴香小陶兔」有著活潑可愛萌樣的小兔原型、花型配飾外觀，以低溫素燒完成適合滴灑精華吸附擴香的作品，再挑選適合生活感的香氛，搭配成為母親節禮盒。

另外，負責製作此次禮盒的卓銘順於國內外獲獎無數，他以純粹白瓷土捏塑成簡約活躍的兔子，兔子身軀的刻畫紋路彷如柔順絨毛，耳朵和鼻子妝點珍貴白金釉，更添優雅，溫柔席坐的《晶喜surprise兔》像是幸福安康的守護者，單耳佩載摩根石花環，搭配「蜜柑紅茶」複方精華，象徵迎來璀璨生活；昂首奔馳狀的《跑跑running兔》則有活潑動感模樣，搭配「胡椒薄荷」單方精華，兩款每組售價3980元。

另名陶藝職人許旭倫也與文創品牌「陶聚」合作開發產製《邦尼先生 Mr. Bunny》，小陶兔豎立的雙耳和臉頰都透著粉色，雙手捧著小茶花，象徵愛與關懷，搭配「皇家胭脂」複方精華，傳達愉悅香氣及療癒心情，每組售價2050元，詳情可至陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢