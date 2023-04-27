兩岸關係緊張，新北市議員林金結今日總質詢問提到烏克蘭戰爭，問新北市長侯友宜對岸到底是不是敵人，更問侯要如何帶領台灣走向新境界，侯友宜強調，國家安全遠超過一切，沒有安全沒有一切，我們跟對岸要平等尊嚴與友善底下務實交流，彼此創造更多和平空間。

林金結說，坊間都在談論一個笑話大家都在學游泳，就怕兩岸打起來，可以游泳逃難，林問侯友宜「台灣有沒有敵人」、「大陸對岸是不是我們的敵人」與對九二共識看法，也問侯友宜要如何帶領台灣走向新境界。

侯友宜說，我們的國家叫中華民國，創造中華民國永續繁榮安定，才是該走的路，我們在台澎金馬這塊土地成長茁壯，中華民國就是「杯子」，台灣則是「水」，是共生體，杯破水灑，必需要愛國家、愛人民。

最重要國家要團結，不分你我、政黨、族群，守護國家是共同心願，每個人都有責任，同心同力，用這樣態度攜手共好創造永續中華民國，讓台灣這塊土地不斷繁榮下去。

談到兩岸關係，侯友宜強調，要跟對岸平等、尊嚴、友善底下，做好務實交流，彼此創造更多和平空間，也不要忘了強化自我防衛能力，不斷讓我們有信心提升自我防衛能力。

侯友宜更說要深化民主自由，讓民主自由在台灣走下去，兩岸要穩定，區域才會和平，面對全球化，大家都期待世界和平，國際也非常關心台海問題，台海兩岸之間穩定，牽扯整個地緣政治帶動全球矚目，他有責任守護中華民國，愛台灣這塊土地。

林金結說，大家都有共同共識兩千四百多萬國人同胞，生長在這塊土地不要遭受戰爭摧殘，烏克蘭戰爭是人禍，土耳其地震是天災，我們無法阻止天災，但至少要避免人禍。