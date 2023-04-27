民眾黨主席柯文哲訪美最後一天、美東時間26日率團拜會休士頓市政府。休士頓官方將2023年4月26日定為「Taiwan people’s day」台灣日。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲訪美最後一天、美東時間26日率團拜會休士頓市政府。休士頓官方將2023年4月26日定為「Taiwan people’s day」台灣日。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲訪美最後一天、美東時間26日率團拜會休士頓市政府。休士頓官方將2023年4月26日定為「Taiwan people’s day」台灣日。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲訪美最後一天、美東時間26日率團拜會休士頓市政府。休士頓官方將2023年4月26日定為「Taiwan people’s day」台灣日。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲訪美最後一天、美東時間26日率團拜會休士頓市政府。休士頓官方將2023年4月26日定為「Taiwan people’s day」台灣日。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲訪美最後一天、美東時間26日率團拜會休士頓市政府。休士頓官方將2023年4月26日定為「Taiwan people’s day」台灣日。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲拜會德州州長格雷格·阿博特（Greg Abbott）。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

訪美最後一天！柯文哲率團拜會休士頓市政府 官方特頒「台灣日」宣揚62年姐妹市情誼

民眾黨主席柯文哲訪美最後一天、美東時間26日率團拜會休士頓市政府。休士頓官方將2023年4月26日定為「Taiwan people’s day」台灣日，也象徵雙方過去62年的友誼。他也自評，這次來美國的三個目的都有達到，詳細心得回國後會報告。

柯文哲26日前往休士頓市政府大樓，由副市長Dave Martin代表接待訪美團，宣布2023年4月26日定為「Taiwan people’s day」台灣日。議員Edward pollard致詞時，談到過去曾訪問台北，對台北在大數據與城市治理表現印象深刻。

柯文哲指出，今天是訪美行程的最後一天，特別來休士頓市政府，休士頓是台北第一個姐妹市，在1961年就簽約，事實上在2年前，他還在當台北市長的時候，就有跟休士頓辦過60周年姐妹市慶祝活動，今天特別來到這裡，非常謝謝他們宣布26日是休士頓的「台灣日」。

柯文哲說，休士頓的市議員Edward pollard，在幾個禮拜前，才去台北市參加智慧城市展，對台北印象非常深刻，包括台北捷運非常乾淨，也在議員的引介之下，今天休士頓政府特別頒發了「Taiwan people’s day」台灣人民日，也象徵雙方過去62年的友誼。

柯文哲也分享，昨天也有去拜訪德州州長阿博特（Greg Abbott），阿博特也談到這地方有很大的投資，包括台塑、東元西屋、還有製造衛星的公司，都來他們工業區投資，他也希望說在將來的日子，台灣可以繼續在德州投資，他們也認為說，美國一定會跟台灣保持良好的關係。

至於訪美三個目的達成率如何？柯文哲表示，這次來美國的三個目的，認識美國、從美國再回看台灣，還有把台灣第三勢力介紹給美國，「我都有達到目的」，至於詳細的心得，等回國再跟大家詳細報告。