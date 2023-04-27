高雄市議員陳致中與妻子黃睿靚，因涉及其父陳水扁在總統任內的南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，最高法院駁回2人上訴判決確定，依共同掩飾他人因重大犯對陳致中判刑1年，黃睿靚判刑10個月，沒收扣案洗錢財物2.45億元。最高法院昨天已通知檢方啟動防逃機制後，高檢署已將案件移轉台北地檢署，北檢查詢確認後，立刻通知高雄地檢署連繫陳致中後，訂出日期發監執行。近日將傳喚執行陳入監服刑，法界研判應該最快下周就會傳喚。

陳致中的議員身分也將解職，這也是他第二度被解除高雄市議員職務，創地方自治首例。

陳水扁因龍潭購地案等貪瀆案遭判刑定讞，入監後於2015年獲保外就醫至今，女婿趙建銘因台開內線交易案判刑3年8月，甫在本月21日假釋出獄，沒想到獨子陳致中即將入監，昔日風光的「第一家庭」成員，輪流入獄服刑，令人喟嘆。

陳致中昨發出128字聲明指出，「人生有晴天也有暴風，打斷手骨顛倒勇，無論這條路再怎麼辛苦、再多的磨難，我們都會勇敢走下去！」他強調，會永遠跟基層鄉親朋友站在一起，為高雄、為台灣奮戰的心永遠不變。

陳致中2010年當選縣市合併後第1屆高市議員，不到1年因偽證案判刑3月確定後遭解職，事隔10多年後，陳致中又因官司面臨二度解職命運。民進黨高市黨部低調回應「尊重司法判決」。

依《地方制度法》第79條第1項第4款規定，陳致中因未受緩刑宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動，依法行政院將解除議員職權。

該案判決未宣告褫奪公權，解職後所遺缺額，並無遞補問題。高市議會將待行政院解除陳致中職權函到會後，依法辦理，因遺缺不遞補，高市議會將少1席，剩下64席。

陳水扁在總統任內涉及龍潭購地、洗錢等案，判決有罪確定後，入監執行當年有期徒刑最高的20年徒刑，但2015年1月獲保外就醫至今，他另涉教唆偽證案、二次金改，因扁聲請停審獲准，官司全面停擺至今。備受關注的國務機要費案部分，去年修法除罪後，獲判免訴確定。扁妻吳淑珍因洗錢罪遭判刑2年後，目前還在更審中。

陳致中、黃睿靚夫婦，不服南港展覽館及龍潭購地案洗錢部分，二審有罪判決，向最高法院提出上訴，昨日被駁回，全案確定。