台北東區排隊名店「MAMAK檔星馬料理」5月1日起新菜單正式登場！除將原本熱賣的料理加入更多食材、份量加大，也推出多道全新菜色，標榜讓食客耳目一新、吃得滿足。配合新菜上市並推出優惠，5月1日至7月9日「跟著主廚一起吃」周周精選人氣商品，Mamak檔會員可享超值優惠價。5月1日至5月31日到店用餐留下Google評論即可免費兌換「芝麻或香蒜囊爐烤餅」乙份。MAMAK檔星馬料理新菜「雞兄雙奶鮭剛欸」，印度囊餅中包裹著煙燻鮭魚，裡外鋪滿巧達與馬扎瑞拉兩種起司，味道更加香濃，熱熱的吃還會牽絲。入口時再搭配鮭魚卵，爆漿的鹹鮮口感更豐富！另外還附上酥脆炸雞及炸蔬菜，以及Mamak檔獨門酸辣醬料「大馬金醬」，清爽解膩、分量超滿足。皇室御廚傳人Anand主廚將熱賣的「雞兄愛雙奶」升級搭配鮭魚卵及煙燻鮭魚，變成「雞兄雙奶鮭剛欸」；將「經典咖哩叻沙」加入巨型海怪級透抽，變成「海怪咖哩叻沙麵」。另外，也研發多款全新餐點：「霸王沙嗲串」以南洋香料腌製牛、雞肉串，每串重達100公克，肉質鮮嫩多汁；「鮭魚啵啵牛拌麵」結合了印度咖哩牛肉與新鮮鮭魚卵的全新組合；「熱煉蘋果煎餅」以蘋果、肉桂粉、糖粉、香草冰淇淋，融合出迷人的香甜滋味。