據屏縣府統計，今年1至3月屏東各鄉鎮共計發生287處墓地火災，讓消防單位不斷出勤疲於奔命，為此，縣府召開清明掃墓檢討會、與各鄉鎮公所溝通，除希望重視公墓管理外，也進一步研議遷葬可行性，鼓勵民眾遷入納骨堂或推廣環保自然葬，逐步減少公墓數量，也減輕各公墓管理機關的負擔。

屏縣府26日召開「2023年屏東縣因應清明掃墓應有作為檢討會」，縣長周春米在會中指出，民眾於清明節掃墓露天焚燒紙錢及雜草行為行之有年，加上天乾物燥等氣候因素，今年1至3月統計，各鄉鎮已發生287處墓地火災，讓消防單位不斷出勤疲於奔命，也影響各地空氣汙染。

為此，她希望各鄉鎮重視公墓管理，並進一步研議遷葬可行性，鼓勵民眾遷入納骨堂或推廣環保自然葬，逐步減少公墓數量，也減輕各公墓管理機關的負擔。

此外，會議中也針對防範墓地火災分工表、墓地火災通報及執行流程、公墓考核方式更改為全年度分階段辦理，及增加除草次數等，縣府希望藉此讓縣府及鄉鎮公所以後針對公墓管理及火災通報處理，能更有效及更精進的作為，以提升服務品質及維護掃墓期間民眾的安全。