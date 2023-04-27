Meta將今年營運訂為「效率年」，歷經幾次裁員，並將業務聚焦在AI等領域，成果反應在財報上，隨著廣告業務改善，上季營收年增3%至286.5億美元，優於市場預期，上季營業利益率下降至25%，低於去年同期的31%，淨利降至57.1億美元，年減24%，每股盈餘也下滑至2.2美元。

Meta預估本季營收將達295億美元至320億美元，優於市場預期，全年開銷支出估落在860億美元至900億美元間，資本支出預期維持在300億元至330億美元不變，持續公司對人工智慧(AI)和廣告支持產品投資，由於財報表現亮眼，且本季展望優於預期，Meta盤後股價一度大漲約12%。

玉晶光深耕VR/AR領域多年，目前為全球AR/VR應用Pancake/Fresnel透鏡最大供應商，也是Meta頭戴裝置「Quest」系列產品主要供應商，在蘋果等各家品牌廠陸續推出VR/MR產品下，玉晶光希望今年VR/MR產品佔比能達20%。

雙鴻為Meta伺服器散熱供應商，儘管伺服器市況不佳，Meta等大廠持續下修伺服器訂單傳聞不斷，雙鴻預估，今年營收有望逐季緩步成長。