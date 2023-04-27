高市府日前宣布公立及運動中心游泳池暫停開放，高市教育局也暫停設有游泳池學校停止游泳教學，但卻准許外包泳池給民營廠商的左營新光國小繼續開放泳課，此舉讓他校的家長、老師及高市議員李雅靜痛批教育局政策混亂、根本「雙標」，甚至恐讓人質疑有圖利廠商之嫌。高市教育局27日回應，28日起新光國小泳池配合節水政策停止開放。

根據統計，高雄市高中以下校內有游泳池的學校共有22間，先前高市府運發局宣布停止開放公立及運動中心游泳池後，教育局隨即跟進節水政策，暫停開放高雄市所屬學校游泳池，並停止實施游泳教學，卻有民眾爆料，新光國小的游泳池仍持續開放，引發許多家長不滿，認為教育局祭出的泳池開放標準不一致。

有家長痛批，先前教育局宣布停止開放學校的泳池，導致出現「有泳池的學校不能上游泳課，沒泳池的學校卻可以到外面學游泳」的亂象，已經引發許多人不滿，現在卻又有發生開放標準不一的狀況，讓大家更無法接受，教育局稱新光國小游泳池委外經營可以開放，那運動中心的游泳池也屬於委外經營為何就要關閉？「雙標」市府要不要出面說明？

李雅靜怒嗆，高市府的節水政策因人設限？開放標準不一的「雙標」政策，明顯沒有討論相關配套措施。呼籲市府做任何決定前，必須審慎評估配套，否則容易讓人質疑有圖利廠商之嫌。

學校體育老師質疑，近期水情嚴峻需要共體時艱，大家都願意配合，但其實泳後盥洗才是用水大宗，泳池開放只要關閉淋浴即可節水，結果市府把學校好不容易安排好的游泳課程停止，侵害學生受教權，且造成假日學生無選擇而走向開放水域，難道要等憾事發生才來檢討嗎？

教育局表示，依據經濟部13日旱災中央災害應變中心決議的抗旱應變措施，針對每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，節水率由10％提升至15％，並停止開放公立游泳池。教育局依據上述應變措施於19日函請所屬22所公立學校游泳池自20日起停止開放；而新光國小游泳池係依據促參法辦理營運移轉（OT）由民間業者經營，該泳池自28日起配合節水政策停止開放。

教育局說，將持續配合中央及市府節水政策，並函請學校優先預畫游泳池不開放時，體育課程中有關游泳教學之調整或替代方案。