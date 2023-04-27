蔡英文今天主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」。（取自總統府錄影畫面）

蔡英文今天主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」。（取自總統府錄影畫面）

蔡英文總統今天授階新任陸軍司令鍾樹明上將及海軍司令唐華上將。她說，國軍高階幹部5月會有新的人事異動。期待鍾樹明帶領陸軍打造更堅實的防衛體系。唐華帶領海軍，在第一線守護國家安全。她也期許國軍持續強化各項訓練，加強不對稱戰力發展，讓中華民國國軍更精實，確保國家安全及區域的和平穩定。

蔡英文今天主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」，頒授勳章表彰參謀總長陳寶餘及國防部軍備副部長王信龍，感謝他們任內對於保衛國家的付出，並授階鍾樹明及唐華。國安會祕書長顧立雄、國防部長邱國正等人均在場觀禮。

蔡英文致詞時表示，再過幾天就是5月，國軍高階幹部會有新的人事異動，首先，她要代表國人，感謝陳寶餘以及王信龍，長期以來對於保衛國家的付出。

陳寶餘投身軍旅超過40年，擁有專業的素養以及豐富的經驗。她說，在他總長任內，積極推動國軍整體防衛構想、兵力整建規劃。在強化聯合作戰演訓機制以及提升後備動員戰力上，也都注入了許多心力。今天特別頒授「二等寶鼎勳章」，來表彰陳寶餘卓越的貢獻。

蔡英文表示，王信龍從上任以來為國防改革盡心盡力。尤其近年，推動國防軍備發展、醫療防疫、法制事務，以及興安專案等重大改革，讓國軍更加精實。特頒「一等雲麾勳章」，來表彰王信龍傑出的成就；也期許未來繼續為國防事務提供建言。

她也恭喜鍾樹明和唐華晉任，分別接任陸軍司令和海軍司令。她說，鍾樹明過去在陸軍副司令任內，努力強化各項戰備整備工作，也承接我們首梯新式14天教召的接訓任務；未來期待鍾樹明繼續發揮所長，帶領陸軍打造更堅實的防衛體系。

唐華擔任過國防大學副校長、海軍副司令及副總長等要職，也參與國艦國造案等要務，是海軍的優秀幹部；未來，她期待唐華持續帶領海軍弟兄姊妹，在第一線守護國家安全。

蔡英文表示，過去幾年來，在大家的努力之下，我們的國防改革持續累積成果。接下來，我們要繼續強化各項訓練，加強不對稱戰力的發展，讓中華民國國軍更加精實，來確保國家安全以及區域的和平穩定。她再次感謝各位將領的付出，「我們一起繼續努力。」