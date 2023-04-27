新北市立法委員第三選舉區（三重）初選呈現三腳督局勢，由前新北市議員、正國會李坤城以及現任新北市議員英系彭佳芸、蘇系李余典角逐，今（27日）初選民調揭曉，由李坤城脫穎而出，成功出線贏得初選。

民進黨三重立委初選競爭激烈，其中李坤城獲立委余天力挺，猛攻誠信條款，李余典則找立委蘇巧慧車掃，而彭佳芸找甫贏得立委初選的王世堅站台，並在臉書貼出與總統蔡英文合照，訴求女力會做事。

最終民進黨新北市黨部今公布民調結果，李坤城以民調46.55％，大勝對手李余典22.45％、彭佳芸16.25％，成功出線。