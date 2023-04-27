民眾黨立委賴香伶（左起）、張其祿、OURs都市改革組織祕書長彭揚凱27日舉行「平均地權子法破綻百出，居住正義欠落實」記者會。（姚志平攝）

民眾黨立法院黨團今針對內政部25日公告《平均地權條例》配套子法草案開記者會，指出配套子法「實名制檢舉」和「不朔及既往」是兩大爭議，張其祿更指出這是讓炒房投資客可以下車，而「實名制檢舉」聲稱能打炒房，但恐降低檢舉意願；巢運發言人彭揚凱也指出，私法人買受住宅免經許可的部分，將都市更新納入，等於是幫法人插旗，如此動手腳是很大的漏洞。

張其祿直言，內政部將子法明定「檢舉獎金制度」，獎金比率為實收罰緩30％，每案獎金不超1000萬元，檢舉人應附「檢舉人個人資料」、「被檢舉人、違規情形、時間、地點」、「足供研判違規行為之具體事證資料」，但若變造事證要移送檢調。

張其祿指出，課以檢舉人這麼多義務，卻只給予「直轄市、縣（市）主管機關對於檢舉人之身分相關資料應予保密」的宣示性條文，保護不充足下，吹哨意願低落。

民眾黨立委賴香伶指出，平均地權條例子法把之前承諾溯及既往給否決掉，是在為誰製造逃亡的空窗期；她質疑，過去一年景氣放緩、股市震盪、央行升息，台灣房地產銷售量連帶跟著萎縮，房價可能在今年進入冷卻期，卻仍然無法解決多數青年「買不起、租不起」的核心問題。

彭揚凱表示，過去4年法人買受住宅的數量倍增，買了房子就是要短期炒作，法人並非不能買住宅，但不能是為了短期投資轉賣，而這次子法中有個很大的漏洞，就是免經許可中列入「都更」。

依據《平均地權條例》子法公告，私法人買受房屋「免經許可」包含9項，其中，都市更新部分，包含「迅行劃定」地區；「計畫公展階段」計畫範圍內所有權人、實施者、出資者等，買受範圍內的住宅；計畫完成階段實施者或出資者與得分配所有權人，簽訂契約買回住宅以及出資者於新制實施前簽訂契約，並經公證或認證買回住宅者，免經許可。

彭揚凱指出，都市更新就是目前房價最高，法人如果為建商當然沒有問題，但如果法人是都更範圍的所有權人就有漏洞，甚至開放可以用投資人名義就能買，等於是開放讓法人免許可插旗。