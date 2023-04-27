張藝興被打得鼻青臉腫。（中天娛樂台提供）

張藝興近年影視歌三棲，在《相逢時節》飾演寧恕。（中天娛樂台提供）

影視歌三棲的藝人張藝興是韓團EXO前成員，近年把演藝重心轉向大陸，他和雷佳音、袁泉主演的《相逢時節》正在中天娛樂台熱播中。近期播出劇情來到故事高潮，張藝興飾演寧宥的弟弟寧恕，他計畫性地回到老家準備向簡家報仇，而他在劇中的多面性演技深受觀眾好評。

張藝興劇中是個孝子，在工作上也取得很好的成就，看似是個有為青年，卻因幼年時受到簡家大姐暴力相向，使得身心留下難以磨滅的創傷，更因此落下癲癇後遺症，讓他多年來都暗自計劃向簡家復仇。

張藝興要演出「癲癇」發病口吐白沫，很具挑戰性，「因為我並不是演員出身，我可能在演戲這塊沒有受過科班教育，我希望透過各種各樣不一樣的角色，不論大小去嘗試、去學習。」，而他在對於角色的詮釋上相當努力，下了不少工夫，也獲得同劇演員一致認可。

張藝興是個「好奇寶寶」，對於不了解的任何事物他都會主動發問。隨著劇情發展，他也有許多「打戲」，像是復仇計劃被戳破，放款公司直接對他拳打腳踢，也因為利用青梅竹馬的感情慘被賞巴掌，因此他的復仇之路被稱為「不是被打就是在被打的路上」。

張藝興和雷佳音、賈乃亮三人在劇中有好默契，其實過去他們就在綜藝《極限挑戰》有著很好的交情，這次共同合作演出，賈乃亮語帶誇讚：「藝興我真的沒想到，因為他不是科班出身的，但是他在現場的那個狀態，你會發現就是挺讓人驚訝的」，更讚嘆張藝興對於角色的鑽研及表演的完成度相當好。

《相逢時節》每週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。

近期中天娛樂台熱播《相逢時節》，該劇聚焦在簡、寧兩家恩怨情仇，並刻劃出成年人在面對愛情、友情和親情之間的問題時所產生的種種糾結，最後簡宏成(雷佳音飾)與寧宥(袁泉飾)

在劇組這部展現張藝興多樣魅力的《相逢時節》每週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。