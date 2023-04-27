黑槍議題日益嚴重，新北市議員林金結今總質詢詢問新北市長侯友宜看法，侯友宜直言，源頭最重要，尤其犯罪工具是掌握犯罪行為模式的重要項目，當年他擔任警政署長透過汽機車烙碼、科技偵查，讓暴力犯罪與綁架案大幅下降，「請教中央有沒有拿出更好的辦法」，現模型槍花個幾萬塊就可以改成衝鋒槍幹下滔天大罪，盼中央可快速調整步伐，政院拿出源頭解決方式，遏阻犯罪。

侯友宜說，這幾年基層同仁，新北市掃蕩壓制80幾個犯罪技團，抓了400多人，是全國量最多，基層非常辛苦，但最重要要從源頭做好。

侯友宜說，犯罪是連動的，鎖定犯罪工具可以掌握犯罪行為模式，當初他在2006年到2007年擔任警政署長時，提出汽機車紋身烙碼，暴力犯罪大幅下降，採取科技偵查後，綁架案幾乎也大幅下降且每案必破，就是得利中央願意從源頭管理。

「請教中央有沒有拿出更好辦法」，模型槍花個幾萬元就能改成衝鋒槍，可以幹下滔天罪， 必須要快速調整步伐，沒有犯罪工具，黑幫氣焰就會下來，再透過系統掌握黑幫人脈，一個一個瓦解。

侯友宜更說，尤其勾結青少年不可恕，幫派吸收青少年犯罪，他認為量刑不能跟其他案件一樣 ，背後操控青少年的幕後集團，一定要一一抓回來，否則員警忙死累死，治安還是不穩定。

侯友宜說，新北市在這幾年整頓下，色情、賭博影響治安行業大幅下降，是否夠過成立公安小組以第三方警政整頓治安，中央也開始跟新北學，並輔導高關懷青少年，把他們拉回來，這不是單一警察局的事，從源頭守好，否則再多傷害也無法彌補回來。