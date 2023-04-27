在野村金融控股最新財報中，元月到3月的淨利年減76%。主因是全球企業併購案急遽萎縮，上季是超過10年以來最慘澹的一季。少了豐厚的抽成，不只野村的投資銀行業務受傷，歐美大廠早已哀鴻遍野，裁員聲更是此起彼落。

3月中，自美國的矽谷銀行破產揭開序幕後，接棒的歐洲瑞士信貸銀行也傳出經營出現危機。目前看似風波已平息，但市場還是擔憂，全球金融業尚有多顆未爆彈正在醞釀。

國際信評機構穆迪（Moody's）認為，市場情緒不高昂與全球利率大升，以及地緣政治緊張脫不了干係。同時，也把野村控股的未來展望打入負面等級，表示野村在日本國內消金的獲利能力，正面臨著結構性上的考驗。

野村擁有投資銀行以及大筆交易業務的企金部門，上季稅前虧損142億日圓，約1.06億美元，連兩季都在賠錢。受到全球通膨大漲以及日圓孱弱不堪影響，企金所花費的成本也像滾雪球似地一天比一天還要大。