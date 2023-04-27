便利超商為吸引顧客消費，不定時推出新品，新竹一名網友表示，在7-11發現新品「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」，他將個人評論PO上網，引發網友討論，也有人看到摃丸配韓式炒飯的相當訝異，「這什麼組合？新竹人跟韓國人都同時沉默了」，但吃過的網友大推「滿好吃的，喜歡重口味的一定要吃吃看。」

原PO日前於論壇《Dcard》指出，發現7-11推出「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」，他說自己從小在新竹長大，摃丸從小吃到大，因此對摃丸的標準比他人還要高。買了一個品嘗後他說，摃丸口感偏硬、肉香不足；韓式炒飯當中含有玉米，辣度是小辣。

在手機App《小紅書》上也有網友討論，「這什麼組合？新竹人跟韓國人都同時沉默了」、「為了摃丸可以試試」、「早上才吃的，超好吃，喜歡辣又重口味的人，一定要買」、「我覺得滿好吃的」、「身為新竹人我只想說這到底是什麼組合」、「整體口味還不錯，但比較油一些」、「貢丸可是神聖的東西啊！不能這樣亂搞」。

「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」是統一超商為響應世界地球日，推出的「低碳植米飯糰」，於上周三（19日）上市。