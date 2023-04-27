台灣女星Ella（陳嘉樺）、賈靜雯、徐懷鈺、A-Lin（黃麗玲）及陳意涵日前受邀參加大陸偶像選秀實境節目《乘風破浪》（舊名：《乘風破浪的姐姐》），近日卻傳出兩位台灣女星「內鬥」，賈靜雯和徐懷鈺一組，在台上暗諷徐懷鈺因接太多商演，沒時間認真練習拖垮隊友，對此，徐懷鈺稍早發文反擊：「認真的定義是什麼？」

近日，有網友曝光《乘風破浪》已經錄製完第一次公演舞台（簡稱「一公」），其中點名徐懷鈺、賈靜雯等人同組，表演《路燈下的小姑娘》，原本外界擔心沒有舞蹈經驗的賈靜雯會跟不上大家，結果竟然是徐懷鈺表現比較差，不僅跟不上動作，還記不住小隊名。

徐懷鈺發文。（圖／翻攝自徐懷鈺Yuki微博）

見此，賈靜雯一度在台上「內涵」（意指反諷、暗喻）對方練習時間不夠，而賈靜雯自己雖未證實此事，也曾發限時動態坦承最近非常累，「此時此刻的我...已隨時可以自在就寢」，並笑說：「姐姐不是開玩笑的」，而徐懷鈺稍早曬出自己抱愛犬燦笑的照片，回應說：「認真的定義是什麼？絕非旁人的議論和結果來斷定，過程只有自己與參與的人懂得」。

徐懷鈺更說：「每份工作我都很重視，我熱愛我的工作每個環節我都盡力，做好對的事不論結果與否，問心無愧就好……我熱愛這個舞台，更愛喜歡我的你們」，並指工作再忙都會盡力，不會忘了自己目前的位置，粉絲也為她打氣說：「你說過的！不會再讓歌迷擔心了！絕對不要被情緒左右放棄浪姐舞台！不需要在乎別人的流言蜚語，認真做自己」、「徐懷鈺你給我堅強起來！不可以玻璃心！大家都知道你是因為演唱會的關係，才耽誤了其他重要的事！要讓大家看到你真正的實力！」、「一直相信你會全力以赴，支持Yuki」、「流言蜚語傷到Yuki我很難過！但是能承受多大的傷害就能接住多大的榮耀！！！」。