車禍造成自小客右車門毀損及左前輪爆胎，由於適逢上學時段，引起路過民眾的注意。(圖／警方提供)

金門金寧鄉頂林路與瓊安路口於今(27)日上午6時55分許發生一起交通事故，1名許姓男子駕駛自小客車沿著瓊安路往嚨口方向行駛，與由陳姓男子駕駛的公車沿著頂林路往古寧頭方向行駛，在路口發生碰撞，造成公車前車頭及前擋風玻璃損壞，自小客右車門毀損及左前輪爆胎，由於適逢上學時段，引起路過民眾的注意。

警方指出，這起事故造成許姓駕駛及公車上李姓男乘客受傷，傷者皆由消防隊送醫做進一步治療，雙方駕駛經警方實施酒測，皆未有飲酒情形，肇事原因正由警方釐清中。

金城分局表示，依照道路交通安全法令規範，有閃燈號誌的路口，閃紅燈就代表「支道」，閃黃燈則是「幹道」，因此閃紅燈得先禮讓閃黃燈車輛；而無號誌路口，地上或路邊有「停」或「讓」的標誌或標線就是支道，須禮讓幹道車輛先行。提醒民眾行經閃燈號誌路口，除了遵守路口標誌標線外，並應減速慢行，遵守速限行駛，多注意禮讓，就能避免事故發生。