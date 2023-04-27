今（27）日立法院審查「公共電視法部分條文修正草案」已完成，部份條文送保留協商，對此，文化部長史哲的態度樂觀，表示未來已有成案基礎。（李欣恬攝）

今（27）日立法院審查「公共電視法部分條文修正草案」已完成。（李欣恬攝）

今（27）日立法院審查「公共電視法部分條文修正草案」已完成，部份條文送保留協商，對此，文化部長史哲的態度樂觀，他表示，雖然大家在立場上不一致，但整體沒有太過衝突的氣氛，「我覺得這個都是好的，不可能一言堂，但是沒有絕對的衝突的氣氛，表示未來都有協商成案的基礎。」

史哲表示，部分條文送保留協商，都是關鍵的核心問題，「朝野有不同的立場，我想這個沒有關係，我們就送到大院大家來進行協商，至少我們都一直在往前走一步。」

史哲表示，公視修法13年來是一個漫長的過程，「我想我們這次一直強調說是兩階段的修法，我們第一階段是不是先把急需修改的核心問題趕快能先來通過。我們感謝這個案子從通過行政院，我們行政院內部各方的支持，到進入這個議程，能夠排定審定，透過兩天時間的答詢跟今天算是很快速的大家能夠凝聚共識。」

史哲觀察，過程中可以看到眾人對於公共電視都寄予厚望，「我也希望說公共電視能夠在績效、在回應民意，以及回應整個收視率的部分，也能夠回應立法院各委員的期許。」

史哲表示，未來將持續溝通，「我想還有一個月的時間，我們期許能夠在這個會期完成13年來的第一次修法。」