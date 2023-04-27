據勞動部統計，納入延畢生及公教人員等，2022年大學畢業生初任均薪僅有3萬1000元、甚至有24.9％的大學畢業生領基本工資、相當於每4名大學畢業生就有1名領基本工資。

據「2022年初任人員薪資」統計指出，去年有1000名國中畢業生、1萬2000名高中職畢業生、5000名專科畢業生投入職場、12萬4000名投入職場、2萬8000名研究所畢業生投入職場。

初任人員中以住宿及餐飲業平均薪資最低、僅有2萬8000元，其他如用水供應及污染整治業、礦業及土石採取業、營建工程業、不動產業、支援服務業、批發及零售業、藝術娛樂及休閒服務業、農林漁牧業及住宿及餐飲業初任人員平均薪資皆在3萬元以下；若查看薪資中位數，則其他服務業及營建工程業僅2萬6000元最低。

勞動部表示，由於今年統計範圍擴及非7月畢業（如延後畢業）者及公教人員等，不宜與前年資料比較。