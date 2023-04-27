台北市議會今年編列3600萬餘元議員公費助理加班費預算，卻因沒有法源，預算只能繳庫，在五一勞動節前，台北市議會跨黨派包含藍綠白以及新黨議員，共同呼籲中央儘速修法，並提出調整公費助理員額及補助費用總額上限、加班費、勞健保及勞退雇主提繳部分應由議會編列預算支應、議會助理薪資應比照軍公教調漲模式等三大訴求。

立法院內政委員會去年初審通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」，明定村里長的「事務補助費」調高為每月5萬元，然而攸關議員公費助理費用、名額的相關修正草案條文，卻被擱置未審，至今已過23年，每位議員仍只有每月24萬補助，連助理的基本薪資都不夠付。

民眾黨團總召黃瀞瑩表示，因為中央法令限制，導致地方助理加班費預算，就算編了也得繳庫，但助理工作辛苦，遇到颳風下雨照樣要會勘、跑活動，應該多給予保障，台北市副市長林奕華在擔任立法委員期間也有提出相關提案，表示她也理解助理薪資權益需要被重視，希望地方、中央共同來爭取。

民眾黨議員林珍羽提到，就算地方編列加班費補助，卻被內政部以查核不易駁回，是不合情理也不切實際，議員們為了留下人才只好自掏腰包。

民進黨議員趙怡翔認為，議員被賦予的任務是審查上千億的預算，卻連基本的加班費查核都不被信任，是很不合理的事。至於外界認為會有詐領助理費的案例，趙怡翔表示不能因為少數就懲處多數，中央可透過修法遏止違法。

新黨侯漢廷議員強調，現在的狀態等於全台灣地方議會機關，公然違反勞基法，當議員監督勞工權益，議員助理卻是被踐踏的一群，何其矛盾。因「查核不易」就無法給予基本薪資保障，簡直是因噎廢食。

民眾黨團幹事長陳宥丞認為，23年薪資凍漲是非常弔詭且扭曲的勞工環境，只能一邊跟助理說不好意思，一邊拿自己薪水代墊。包含加班費、事務費甚至勞健保等，全部都只能用議員薪資貼補，「跟本貼不完。」

國民黨議員楊植斗表示，要讓助理有安全感能穩健生活及有所保障，「長大比較不會變壞」，避免成為海外洗錢的惡質民代，或是購買情趣娃娃的貪官污吏，對市民與助理才會是雙贏。

民眾黨議員張志豪說，因為選民需要協助時往往不會只是上班時間，議會助理工作時間非常不固定，光「燃燒熱情」不會是長久之計。

勞動局勞動基準科長葉思延提到，2019年曾正式行文給內政部沒得到正面回應，得出的決議都是「加班費有查核不易的風險」或是認為應由雇主責任不願意調整。公費助理人員外勤會勘，也很容易發生職業災害，也希望能增加保障項目，但都被內政部以「雇主責任為由」拒絕變更修法，我們也感到遺憾，後續勞動局也會再次函詢內政部。

記者會上主要表達三大訴求，包含調整公費助理員額及補助費用總額上限、加班費、勞健保及勞退雇主提繳部分應由議會編列預算支應、議會助理薪資應比照軍公教調漲模式。其中，在助理人數及補助總額上限部分，呼籲中央修法調高助理人數從原訂直轄市6～8人、縣市2～4人，分別增加上限至10人、5人；並調整公費助理薪資上限，直轄市及縣（市）議員每人每月分別增加為32萬、16萬。