民進黨2024桃園第1選區（蘆竹、龜山、桃園15里）立委黨內初選，26日晚間進行民調，稍早民調結果出爐，由現任立委鄭運鵬出線，鄭運鵬表示，信任市民朋友會做出對自己最好的選擇。

根據山水、公信力、大地3家民調結果顯示，黃適卓15％，郭麗華23.42％、鄭運鵬30.52％、無明確人選31.06％，最後將由鄭運鵬爭取3連霸。

鄭運鵬說，去年底大選剛過，全國都需要平心靜氣地調整步伐，因此這段初選過程，盡量不打擾大家，信任市民朋友會做出自己最好的選擇，接下來請大家支持台灣的發展、支持桃園的進步，信賴自己就是信賴台灣。

民調位列第2名的郭麗華表示，尊重民意，這代表鄭運鵬2屆立委任內，民眾對他的認同度還是很高，且鄭運鵬也協助前桃園市長鄭文燦完成不少重大建設，會團結協助他打贏2024選戰。她也感嘆直呼，感謝蘆竹鄉親一路支持，一定會不離不棄，和大家永遠站在一起。

黃適卓則回應，初選結果出爐，鄭運鵬將出線代表民進黨打選戰，首先要恭喜他，並祝福他能夠為第1選區的選民繼續努力。