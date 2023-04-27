27日公布4月台灣消費者信心指數（CCI）調查結果，總指數63.18點，與上個月比較下降1.29點，中止過去3個月的走升趨勢；惟，就點數分析，4月略高於2月，反映出民眾的消費信心相似於近期的景氣波動。

調查單位國立中央大學台灣經濟發展研究中心指出，此次調查6項分項指標中，呈現1項指標上升（投資股市時機），5項指標下降，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財。

中大台經中心執行長吳大任指出，此次調查最需關注部份為「未來半年國內物價水準」，除了是6項分項指標中下降幅度最大，且是相當顯著的3.7點降幅，大降至26.85點，已是極為悲觀區。

吳大任指出，民眾持續對物價上漲感到悲觀，有三大實際面的因素所導致，一是因原油市場受到OPEC＋減產，國際油價自3月下旬快速拉升至4月中旬，台灣中油公司連續數周調升汽油價格，民眾感受鮮明；另一是4月啟動電價調漲，雖然政府說是以工業用電為主，且民眾尚未收到調價後的電費帳單，一般店家、餐飲已開始漲價，觸動民眾包的敏感神經。

第三個因素，吳大任認為，是央行於3月再度升息，以台灣有200萬戶房貸戶、且主要是家庭擔負，已先有物價有感上漲當前，還要支出更多的房貸利息，家庭可支配費用必定縮水，因此CCI分項指標之一的「未來半年家庭經濟狀況」，此次調查結果為74點，與上個月相較也出現1.8點的顯著降幅。