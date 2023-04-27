觀光客出來面對！澎湖人遭砸車追打 鄉親圍警局：忍很久了

一群騎機車觀光客26日中午在澎湖東衛派出所前方道路，因未依規定分兩段左轉，遭洪姓駕駛好心按喇叭提醒，觀光客竟遭攔車拖出洪男暴打，警方逮捕涉案的江姓嫌犯等6人，引起澎湖人反彈，被害駕駛的親友10多人聚集在派出所前叫囂，檢察官訊後將涉嫌動手毆打的3人裁定6萬交保。

住西嶼內垵的洪姓男子26日中午開著轎車，由馬公往白沙西嶼方向行進，一群分別來自台北市、新北市及桃園的觀光客，分乘3輛機車行經東衛大路口，由於違規左轉，洪姓駕駛見狀按喇叭示警，卻遭觀光客將他拖出車外暴打，洪男掙脫後還遭對方拿安全帽一路追打、踹腳。

被打的洪男親友得知後，聚集10餘人在東衛派出所門口與警員對峙，並大聲疾呼要求警方務必嚴辦肇事者，他們說每到觀光季節，外來的遊客就「侵門踏戶」欺負澎湖人，許多無辜善良的鄉親被打，警方回應一定會依法嚴辦，相關施暴者已移送澎湖地檢署偵辦，請澎湖鄉親保持理性。

檢方偵訊後認其中3人涉犯刑法傷害罪及毀損罪犯罪嫌疑重大，雖有逃亡（返回臺灣本島）之虞，認以具保方式足夠確保被告等人日後到庭接受司法追訴，故其中3人均諭知具保新台幣6萬元，另1名被告則因未出手攻擊被害人，故諭知請回。