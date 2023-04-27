自稱登山家的曾格爾，因被告侵害配偶權，導致一連串的負面風波，連登山紀錄都被質疑造假，曾格爾均一一駁斥。近日她在IG限時動態開放提問，網友好奇登山時化妝和卸妝會不會很麻煩；對此，曾格爾親自回應了。

曾格爾去年10月聲稱以13小時無氧速攀的方式，成功攻頂世界第8高峰馬納斯魯峰，打破世界紀錄，還PO尼泊爾官方認證，不過被另名台灣登山家張元植PO二十頁的報告書質疑，連外媒《紐約郵報》、《澳洲新聞網》、《Eurosport》等都好奇此紀錄的真假，可說是風波不斷。

最近在攀登聖母峰的曾格爾，趁著空檔在IG限時動態發起問答互動，有網友提出「想請問登山的時候需要化妝、卸妝會不會很麻煩呀？」曾格爾表示她基本上只搽防曬，卸除時靠乳液或凡士林，而她有接睫毛、紋繡眉毛和嘴唇，所以可以美美的登山，直呼：「很方便。」

曾格爾去年被岳姓正宮指控，她為了拉登山贊助170萬，跟陳姓丈夫到溫泉會館發生關係，曾格爾連發多篇文自清，其中一張對話截圖最受爭議，陳姓人夫表示：「昨晚沒防護，記得買藥吃喔」，被曾格爾提醒要刪訊息，事後曾格爾解釋，陳姓人夫指的是胃藥。

不過，陳姓人夫改口承認婚內偷吃，遭曾格爾和其父反咬是仙人跳，質疑侵害配偶權是夫妻的共犯結構，呼籲台灣要修法。岳姓正宮今（27日）委請律師到北檢提告曾格爾父女偽造文書、妨害名譽、偽證及非法利用個人資料4罪，除了保護自身權利，也盼望導正這樣的歪風。