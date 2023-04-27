警方查獲刀械、徽章等證物。（崔正綱攝）

警方查獲刀械、徽章等證物。（崔正綱攝）

高雄去年9月發生「至尊盟尊優會」暴力討債，被害人慘遭毆打、拘禁半天，直到趁其不備時逃出才曝光。警方獲報調查，鎖定主嫌為會長42歲蕭姓男子以及成員等4人，警方在調查期間，還發現蕭男曾參與媒介人到柬埔寨當「豬仔」，日前兵分多日，將蕭男等人逮捕，全案依恐嚇取財、妨害自由、人口販運等罪嫌，移送法辦。

據了解，蕭男在少年時期於台北加入至尊盟，近年跟隨已故至尊盟會長陳文將來高雄，隨後在當地成立尊優會，並擔任會長。

去年9月，被害人陳姓男子與蕭男有債務糾紛，蕭男相約陳男到左營區民族一路尊優會據點談判，不久談判破裂，蕭男偕會員20歲涂姓、21歲何姓、24歲梁姓男子逼迫陳男下跪，並持棍棒對著陳男猛K，還將他拘禁在房間內長達半天，隨後打算將陳男帶到鳥松區某汽車旅館拘禁，途中陳男趁4人不注意時逃出，年底時向警方報案，4人惡劣行徑才曝光。

高雄市刑事警察大隊獲報，與左營分局組成專案小組調查，在調查期間，還發現蕭男曾在去年7月，媒介王姓男子等2人到柬埔寨當豬仔，雖然其中一人因簽證問題未出境，而王男則是抵達柬埔寨後才得知是做詐騙，因不願配合慘遭拘禁長達1個月，所幸透過家屬向國際組織求救才得以回台。不料王男回台後頻繁遭蕭男以機票錢、違約金等理由恐嚇討50萬元「工作損失」，王男不堪其擾報警求助。

經過專案小組多日蒐證調查，於3月25日兵分多路，前往左營區、三民區、鳳山區，將蕭男、涂男、何男逮捕，隨後循線下，於4月中旬逮捕梁男，查獲開山刀、折疊刀、至尊盟徽章等證物。

據悉，蕭男坦承有送王男去柬埔寨，並稱王男在外債台高築，自願到柬埔寨工作，僅從中介紹。全案依《組織犯罪防制條例》、恐嚇取財、恐嚇危害安全、妨害自由、傷害、人口販運等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。