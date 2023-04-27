財政部臉書昨（26）日撰文公告，稅額試算通知書及相關書表已掛號寄出，但有「3種人」國稅局今年不會主動寄送紙本資料，而會改以寄簡訊或郵簡通知。對此，不少民眾都擔心詐騙集團會趁虛而入；另有人不了解電子報稅方式，湧進財政部臉書留言詢問。

財政部指出，去年收到稅額試算通知書後是採自然人憑證、已註冊健保卡、電子憑證、行動自然人憑證或行動電話認證線上登錄完成申報；或身分證統一編號加線上驗證碼線上登錄完成申報，且今年為不繳不退案件；以及適用稅額試算服務但沒有採用等3種申報方式的民眾，今年就不會收到紙本資料。

另財政部也公布報稅相關細節，繳稅管道包括行動支付／電子支付帳號、信用卡、晶片金融卡、活動（儲蓄）存款帳戶轉帳、ATM轉帳、委託取款轉帳、金融機構（郵局不代收）、四大超商（3萬元以下）。

而退稅、不繳不退的民眾可用線上登錄確認：身分驗證方式（擇一）行動電話認證、已註冊健保卡、電子憑證、自然人憑證、行動自然人憑證、身分證統一編號加線上驗證碼（通知書首頁）；以及電話撥0800-000-321進行語音確認；或親送任一國稅局或郵寄至戶籍地國稅局（含分局、稽徵所、服務處）書面確認。

然而對於這次財政部規劃的繳稅方式，民眾留言，「政府這次變更了報稅通知方式，偏偏詐騙集團最愛這種，政府剛好又奉送給詐騙集團詐騙民眾的機會，可能有可能有詐騙集團假冒國稅局提供連結，公部門之前沒想到過嗎」、「以為是詐騙，簡訊沒看清楚遭誤刪，可以重新寄簡訊嗎」。

另外也有網友看不明白如何進行電子化報稅，提出各種問題，「請問申報的連結哪裡找」、「請問去年第一次用手機申報，今年會收到紙本的書面單來嗎」、「今天收到了，可以上網申報了嗎」、「收到試算表是退稅的，請問電話回覆即可？那退稅的錢？沒填戶頭帳戶怎麼匯」、「已下載，卻無法開啟，一直顯示密碼錯誤」。

針對民眾在臉書提出的疑問，國稅局小編也一一釋疑，並提供今年度的報稅懶人包，供網友研究。